Gröna Lunds Tivoli

Zweeds pretpark schrapt evenementen na dodelijk ongeval

Het Zweedse attractiepark Gröna Lund heeft verschillende evenementen uit de kalender gehaald. Aanleiding is een dodelijk achtbaanongeluk dat afgelopen maand plaatsvond. Vanwege het fatale incident vindt het management het niet gepast om deze zomer feest te vieren.

Om die reden gaan avondopenstellingen onder de noemer Night Rider, gesponsord door Heineken, niet door. Eigenlijk zou het pretpark in Stockholm op verschillende zomeravonden getransformeerd worden tot een nachtclub, met bars en dj's. "In verband met het tragische ongeval hebben we besloten om Night Rider voor dit jaar stop te zetten", luidt de verklaring.

"Onze focus ligt nu op het ondersteunen van de slachtoffers en hun familieleden en onze collega's." Wie al een ticket had gekocht, krijgt het geld terug. Ook een TikTok-dag in september, waar enkele honderden tiktokkers bij aanwezig zouden zijn, zal niet plaatsvinden. Het evenement is uitgesteld tot 2024.



Angst

Sinds de heropening op woensdag 5 juli is het bezoekersaantal van Gröna Lund fors gedaald: er kwamen tussen de 1800 en 3200 mensen per dag. In de week vóór het ongeluk waren dat er tussen de 5100 en 10.300. De directie vermoedt dat de daling deels te wijten is aan angst onder het publiek.



De rollercoaster Jetline, waar het dramatische ongeluk plaatsvond, is door de autoriteiten verzegeld voor onderzoek. Gröna Lund mag de attractie de komende tijd niet afbreken of aanpassen. Op zondag 25 juni kwam een trein van de achtbaan deels los van de rail. Een 35-jarige vrouw overleefde het voorval niet. Het park weet nog niet of Jetline uiteindelijk gesloopt zal worden.