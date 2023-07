Walygator Sud-Ouest

Pretparkmedewerkers trouwen in achtbaankarretje

Twee medewerkers van een Frans pretpark hebben elkaar het jawoord gegeven in een bijzondere setting. Aurélie Cau en Benjamin Rebours leerden elkaar vijf jaar geleden kennen bij de familieachtbaan Coccinelle in Walygator. Bij de trouwerij mocht een karretje van de rollercoaster niet ontbreken.

In augustus 2018 was Cau met haar familie op bezoek in attractiepark Walygator Sud-Ouest. Rebours werkte als operator bij de achtbaan. Toen de vrouw vertelde dat ze het personeelslid wel zag zitten, besloot haar zus de twee te koppelen. Van het één kwam het ander.

Na een heleboel berichten op social media volgde een date. De vonk sloeg over. Uiteindelijk ging het stel samenwonen. Cau, die ook aan de slag ging voor het park, werd in oktober 2021 ten huwelijk gevraagd. Deze maand vond de bruiloft plaats, met het achtbaankarretje - vormgegeven als een lieveheersbeestje - als eregast.



Verrassing

Dat bleek een verrassing van de directeur van Walygator, die ook was uitgenodigd. Hij liet het eerste bakje van de achtbaantrein na parksluiting demonteren, om er vervolgens mee naar de bruiloft te gaan. Zo was het lieveheersbeestje getuige van zowel de eerste ontmoeting als de echtverbintenis van het koppel.