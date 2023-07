Jurassic Adventure

Dino-attractie in Antwerpen: 55 bewegende dinosaurussen

Een grote dino-attractie is deze zomer neergestreken in Antwerpen. Bezoekers van Jurassic Adventure komen verspreid over 5000 vierkante meter 55 bewegende en brullende dinosaurussen tegen. Daarmee is het concept als het ware de Belgische tegenhanger van World of Dinos, de dino-expo die al jaren door Nederland reist.

Jurassic Adventure wordt omschreven als "een enorm educatief speelterrein vol dinosaurussen", zowel binnen als buiten. Naast de animatronics zijn er bijvoorbeeld luchtkussens en spellen. Kinderen krijgen de kans om botten op te graven in het zand. Verder wordt gebruikgemaakt van virtual reality.

De Belgische trekpleister was eerder te vinden in Brussel en Charleroi, zonder het buitengedeelte. Toen werd de naam Expo Dino World gehanteerd. "In Antwerpen heeft ons concept een andere benaming gekregen", vertelt een woordvoerster aan Looopings. "Ook hebben we zaken opgefrist en toegevoegd."



Waagnatie

Jurassic Adventure is tot en met zondag 3 september te bezoeken in Waagnatie Expo & Events, een evenementenlocatie in Antwerpen. Tickets worden online verkocht voor 16 euro. Voor kinderen van 2 tot en met 11 jaar moet 14 euro afgerekend worden.