Holiday Park

Duits attractiepark Holiday Park stelt opening van Smurfen-darkride uit

De opening van een grote Smurfen-attractie in Plopsa's Holiday Park is een jaar uitgesteld. Het Duitse pretpark sloot vorig jaar de middeleeuwse darkride Burg Falkenstein uit 1987. De oorspronkelijke decors moeten plaatsmaken voor een Smurfen-thema. Eigenlijk zou de heropening plaatsvinden in 2024.

De werkzaamheden lopen echter vertraging op. Daarom zal de darkride rond Die Schlümpfe, zoals de Duitsers het noemen, pas in 2025 af zijn. Een reden is niet bekendgemaakt. Op een bordje bij de attractie werd een sticker geplakt over het oorspronkelijke jaartal.

De nog naamloze darkride wordt omschreven als "een interactieve themarit voor de hele familie". Bezoekers komen oog in oog te staan met onder andere Grote Smurf, Smurfin en Gargamel. Het bestaande transportsysteem uit Burg Falkenstein blijft behouden.



Tomorrowland

Het oponthoud heeft waarschijnlijk ook gevolgen voor andere bouwprojecten in Holiday Park. Er liggen plannen klaar voor een Tomorrowland-themagebied met een grote achtbaan, een waterpark en een themahotel. De nieuwe coaster was in eerste instantie aangekondigd voor 2024. Later werd het project verplaatst naar 2025. Dat zou nu 2026 kunnen worden.