Efteling: Danse Macabre

Efteling-fan kiest voor tatoeage van nieuwe attractie Danse Macabre

De nieuwe Efteling-attractie Danse Macabre gaat pas volgend jaar open, maar een fan heeft de griezelige toevoeging nu al vereeuwigd. Op de borst van Sanne van Galen (42) uit Haarlem prijkt voortaan een deel van het logo van Danse Macabre, bestaand uit een schreeuwende duivelskop. Het is niet naar haar eerst tattoo gebaseerd op een attractiepark.

"Zo had ik De Indische Waterlelies al op mijn been en rond mijn pols staan", vertelt ze aan Looopings. Daarnaast prijkt het Disneyland-kasteel op haar arm en kreeg spookhuis Phantom Manor uit Disneyland Paris een plek op haar andere pols. "Dat is mijn favoriete darkride."

Disneyland en de Efteling betekenen veel voor Van Galen. "Het zijn echt mijn happy places: ik kan er strontchagrijnig heengaan en weer blij terugkomen. Daar wil ik altijd wel een stukje van meedragen." Of Danse Macabre een succes wordt, zal nog moeten blijken. "Maar ik heb genoeg vertrouwen in de Efteling om wel een risico te nemen."



Halloween

De nieuwe tattoo, gezet door tatoeëerder Marc's Tattoo Marks, is onderdeel van een groter ontwerp dat draait om Halloween. Ook dat is een grote passie voor Van Galen. "Dit design paste er gewoon mooi in."



Danse Macabre wordt de vervanger van het Spookslot. De Efteling noemt het "een spookspektakel vol duistere wendingen", bestaand uit draaiende en kantelende koorbanken in een huiveringwekkend decor.