PortAventura World

Pretparkvlogger ergert zich mateloos aan traag attractiepersoneel: 'Afschuwelijk en beschamend'

Het Spaanse attractiepark PortAventura heeft geen goede indruk achtergelaten op een bekende Engelse pretparkvlogger. Shawn Sanbrooke van YouTube-kanaal Theme Park Worldwide bezocht het resort in Salou afgelopen week. Daar werd hij geconfronteerd met extreem incapabel attractiepersoneel. Medewerkers werkten zo inefficiënt dat de wachtrijen tergend langzaam vooruitgingen.

Sanbrooke doet er zijn beklag over in een 59 minuten durende video, die in enkele dagen tijd al tienduizenden keren bekeken is. Na 24 minuten komt de Brit aan bij mega coaster Shambhala, waar hij schrikt van de gigantische wachtrij. Om die te omzeilen, maakt de vlogger gebruik van de ingang voor single riders. Vervolgens lopen de frustraties alleen maar op.

"Ik sta hier nu tien minuten en in die tijd zijn er twee treinen vertrokken", vertelt de pretparkkenner. "Geen wonder dat de wachtrij zo lang is." Sanbrooke benadrukt dat PortAventura berucht is om buitensporige wachttijden en onbekwame werknemers. "Maar dit is tráág. Ik heb deze achtbaan al honderden keren bereden de afgelopen elf jaar, maar ik heb nog nooit meegemaakt dat de operations zó slecht waren."



Ondraaglijk

De filmer laat zien hoe twee van de drie treinen steeds minutenlang moeten wachten buiten het station, omdat de trein op het perron niet vertrekt. "Echt afschuwelijk en beschamend. We waren hier toen het park openging. Nu is het 14.00 uur en dit is pas onze tweede attractie. Ondraaglijk."



Vervolgens wordt het geduld van Sanbrooke nog verder op de proef gesteld. Hij merkt dat er voortdurend treinen vertrekken met lege plaatsen, terwijl de attractie juist beschikt over een aparte rij voor single riders. Soms blijven zelfs hele rijen in een trein leeg. "Ik ben nog nooit zo gefrustreerd geweest over operations", verzucht de Engelsman na lang wachten. "Dit was echt vreselijk. De trein hiervoor had zes lege plekken. Gestoord."



Veiligheidsregels

Na afloop van een ritje staat de trein tien minuten stil op de remmen. Van een technische storing is geen sprake: het personeel in het station werkt simpelweg niet door. De incompetente medewerkers vergeten zelfs het hek bij de uitgang te sluiten, waardoor bezoekers in theorie zo het perron op kunnen wandelen terwijl een trein aan het rijden is. Dat is tegen de veiligheidsregels.



Sanbrooke kan het niet laten om er na afloop nog even op terug te komen. Hij benadrukt dat hij in al zijn jaren als pretparkfanaat niet eerder zo'n slechte ervaring heeft meegemaakt. "Het is lachwekkend. De operations zijn hier nooit goed, maar ze waren nog nooit zó slecht." Daar komt nog bij dat PortAventura enorm veel voordringpassen verkoopt. De reguliere wachtrij komt daardoor nauwelijks vooruit. "Het is gewoon verschrikkelijk. Het verpest de sfeer."



Pijnlijk en oncomfortabel

Ook in de rest van PortAventura Park heeft de vlogger nog genoeg op te merken. Zo blijkt de dubbele houten achtbaan Stampida zeer pijnlijk en oncomfortabel te zijn. Bij vrijevaltoren Hurakan Condor zijn slechts twee van de vijf gondels in bedrijf. Showbeleving Templo del Fuego blijkt om onduidelijke redenen dicht te zijn op woensdagen, ondanks de drukte.



Ook de nieuwe publiekstrekker Uncharted, een overdekte achtbaan, valt tegen. De coaster zelf is volgens de Britse ervaringsdeskundige in orde, maar het decor in de hal stelt niets voor. "Het voelt alsof het nog maar voor de helft af is."