Camel Creek Family Theme Park

Engels attractiepark is failliet: poorten blijven vooralsnog open

Een pretpark in de Engelse regio Cornwall kampt met ernstige financiële problemen. Door tegenvallende bezoekersaantallen kan Camel Creek Family Theme Park de rekeningen niet meer betalen. Daarom heeft de directie een faillissement aangevraagd.

De poorten van het park blijven voorlopig geopend voor publiek. "Camel Creek kijkt ernaar uit om veel gezinnen te verwelkomen tijdens de zomervakantie en in de toekomst", laat een woordvoerder weten.

Online worden nog gewoon tickets verkocht. Een financieel adviesbureau heeft de opdracht gekregen om de toekomst van het park veilig te stellen, in samenwerking met een geldschieter.



Vier achtbanen

Camel Creek Family Theme Park, ook wel Camel Creek Adventure Park genoemd, opende in 1989. De bestemming is eigendom van RoyaleLife, een ontwikkelaar van bungalows. Er staan enkele tientallen attracties, waaronder vier achtbanen, een waterglijbaan, een simulator, een schommelschip, een vrijevaltoren en een boomstambaan.