Efteling

Nieuwe coupe voor Efteling-bewoner: Hans (van Grietje) is kaal

Eén van de bewoners van het Sprookjesbos in de Efteling is gespot met een nieuwe coupe. Hans, bekend van het sprookje van Hans en Grietje, verscheen deze week plotseling zonder haar. Het gaat niet om een bewuste wijziging: door een ongelukje kwam de pruik van Hans los.

Op een foto van een Efteling-bezoeker is te zien hoe het haarstuk terecht is gekomen naast de tralies van het snoephuisje, waar het jongetje zich achter bevindt. "Hans en z'n nieuwe cavia", schrijft de fotografe gekscherend op Twitter.

Het gebeurt af en toe dat sprookjesfiguren gehavend worden aangetroffen. Grietje was in 2021 al eens plotseling kaal. Meestal is er geen kwade opzet in het spel: bosdieren als eekhoorns en vogels kunnen het soms niet laten om aan kledingstukken of pruiken te zitten.