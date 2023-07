Dolfinarium

Nieuwe Zeemeermin Show deze zomer dagelijks te zien in het Dolfinarium

In het Dolfinarium is afgelopen weekend een nieuwe theatervoorstelling in première gegaan. De Zeemeermin Show in Theater Zeezicht draait om zeemeermin Ziziana en verschillende zeedieren: rog Rogier, zeepaardje Zop, dolfijn Dolf en heremietkreeft Herman.

De subtitel luidt Zo Helder Als Water. Het Dolfinarium belooft "een verhaal vol humor, ontdekkingen en bewustwording", waarin zeemeermin Ziziana het publiek laat zien dat haar onderwaterparadijs wordt bedreigd. De dieren komen tot leven als handpoppen.

De Zeemeermin Show werd geproduceerd door Van 't Ende Producties. Bezoekers van het Gelderse dierenpark kunnen de vrij toegankelijke show de hele zomervakantie bekijken: de voorstelling is tot en met zondag 27 augustus meerdere keren per dag te zien.