Phantasialand

Phantasialand opent nieuw toiletblok vol details in themagebied Berlin

Phantasialand heeft een nieuwe toiletruimte in gebruik genomen. Op de oude plek van snackbar Kaiser Snack, gelegen in themagebied Berlin, zijn vanaf nu thematoiletten te vinden. Het horecapunt werd vorig jaar afgebroken.

Gisteren opende op die locatie een stijlvol toiletblok, in de sfeer van het oude Berlijn. Aan de muren hangen klassieke foto's en posters. Op één van de afbeeldingen wordt verwezen naar Alex from Galax, het hoofdpersonage van de verdwenen simulatorattractie Galaxy.

"Dit is waarschijnlijk de eerste en laatste keer dat ik over toiletten bericht", meldt operationeel manager Chris Theis op Instagram. "Maar deze schoonheid mag niet verborgen blijven." Hij roemt de "talloze kleine, maar soms heel bijzondere details".



Unter den Linden

In totaal voegde Phantasialand 46 cabines, twintig urinoirs en 39 wasbakken toe. De wc's bevinden zich naast restaurant Unter den Linden en de ingang van theaterzaal Wintergarten.