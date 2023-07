Parc Astérix

Video: Parc Astérix voegt piratenschip toe aan dagelijkse parade

De parade van Parc Astérix is uitgebreid. In het Franse pretpark komt tegenwoordig dagelijks de stoet Le Défilé Gaulois voorbij. Tot nu toe hadden de Romeinen, de Galliërs en de Egyptenaren hun eigen wagen. Daar is nu een wagen met piraten aan toegevoegd.

Een groot piratenschip maakt vanaf vandaag deel uit van Le Défilé Gaulois. Op een ontwerp voor de toevoeging was eerder de term Titanix zichtbaar, een verwijzing naar de Titanic. Die naam is uiteindelijk niet op de boot verschenen. Wel hangen er verschillende bordjes met ludieke teksten.

In de Asterix-stripverhalen wordt het schip bevolkt door personages als Baba, Barbe-Rouge en Triple-Patte. De parade duurt ongeveer twintig minuten, inclusief een onderbreking met straattheater. "Alle stripfiguren zullen aanwezig zijn om te feesten en om bezoekers te verrassen", belooft Parc Astérix.