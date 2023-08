Duinrell

Opening van nieuwe attractie Duinrell uitgesteld

De nieuwe attractie van Duinrell gaat later open dan gepland. Eigenlijk had oldtimerbaan De Oude Lijnbaan in de derde week van juli operationeel moeten zijn. Op dit moment is de familieattractie nog steeds dicht.

"Momenteel is het bouwvakantie, waardoor de oplevering van De Oude Lijnbaan iets vertraging heeft opgelopen", vertelt een Duinrell-woordvoerder aan Looopings. "We bevinden ons in de afrondende fase." Het park wacht op goedkeuring door keuringsinstantie TÜV.

Naar verwachting kunnen bezoekers in week 32 - de week van 7 augustus - alsnog een ritje maken. De Oude Lijnbaan, geleverd door de Duitse fabrikant Metallbau Emmeln, is onderdeel van het nieuwe themagebied Amsterdam. Over het parcours rijden bussen en trucks voor vier personen.



Aanwinst

"De Oude Lijnbaan is een echte aanwinst voor ons park en we kunnen niet wachten om deze te openen voor onze gasten", zei Duinrell-directeur Philip van Zuylen van Nijevelt er eerder over. "Wij zijn ervan overtuigd dat bezoekers van alle leeftijden zullen genieten van de nostalgie die deze attractie met zich meebrengt."