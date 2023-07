Europa-Park Erlebnis-Resort

Extreme droogte: Europa-Park schrapt vuurwerk op zomeravond

Bezoekers van een groot zomerfeest in Europa-Park zullen het aangekondigde vuurwerk moeten missen. Op zaterdag 15 juli blijft het Duitse attractiepark geopend tot middernacht, met extra entertainment. Eigenlijk zou de feestavond afgesloten worden met een grote vuurwerkshow.

Die gaat niet door in verband met de droogte, zo laat Europa-Park weten. "Vanwege de extreme droogte zien we in overleg met de autoriteiten af van het vuurwerk bij de Sommernachtsparty op 15 juli", valt te lezen op de website van het resort.

Europa-Park neemt het zekere voor het onzekere. Het park werd de afgelopen jaren twee keer getroffen door een grote brand. In 2018 gingen grote delen van de themagebieden Scandinavië en Nederland in vlammen op. Dit jaar brak er brand uit in een hal in het Oostenrijkse themadeel. Twee attracties raakten zwaar beschadigd.



Silent disco

Het programma van de Sommernachtsparty bestaat onder andere uit een silent disco bij achtbaan Silver Star en livemuziek in de gebieden Portugal, Frankrijk, Duitsland en Italië. Bij horecapunt Schwarzwälder Vogtshaus worden sprookjes voorgelezen. Verschillende shows zijn ook 's avonds te zien.