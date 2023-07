Walibi Holland

Zanger Flemming neemt opnieuw videoclip op in Walibi Holland

Flemming is teruggekeerd naar Walibi Holland voor het filmen van een videoclip. Vorig jaar verscheen zijn nummer Automatisch, waarvan de clip zich afspeelde in Walibi's Main Street. Inmiddels werd de muziekvideo via YouTube bijna tien miljoen keer bekeken. Voor een nieuw lied week de zanger opnieuw uit naar het pretpark.

De clip van het nieuwe nummer Hypnose is wederom opgenomen in de kleurrijke Main Street. Wie weleens in Walibi komt, zal onder andere de entreepoort, souvenirwinkel Sunset Shop en de gastenservice herkennen. Ook de grote rode W bij de ingang komt in beeld.

Verder vonden opnamen plaats in het American Café. Het verhaal achter de clip gaat over een meisje dat bezig is met een arcadespel. Op die manier bestuurt ze als het ware de dansbewegingen van Flemming.



Freddie

In het dagelijks leven heet de 27-jarige artiest Flemming Freddie Viguurs. Hij scoorde de afgelopen jaren hits als Paracetamollen, Zij Wil Mij, Amsterdam, Verleden Tijd en Terug Bij Af.