Terra Mítica Benidorm

Medewerkers Spaans pretpark klagen over onmenselijke werkomstandigheden

De medewerkers van het Spaanse pretpark Terra Mítica in Benidorm zijn boos. Ze klagen over onmenselijke werkomstandigheden, waarbij de personeelsleden soms tien uur achter elkaar in de felle zon staan te werken. Vakbond UGT heeft de arbeidsinspectie ingeseind. Daarover bericht het bekende Spaanse dagblad El País.

De krant somt op wat er allemaal niet deugt op de werkvloer. Zo zouden attracties bediend worden door personen die daar niet de benodigde kwalificaties voor hebben en worden werknemers verplicht om taken uit te voeren die niet contractueel zijn vastgelegd. Ook zou er sprake zijn van extreem veel ziekteverlof en voortdurende ontslagen.

Daar kwam afgelopen maand een hittegolf bij, met temperaturen boven 30 graden en een luchtvochtigheid van ruim 90 procent. Voor parasols wordt niet gezorgd, klagen werknemers. Medewerkers en oud-medewerkers die contact opnamen met El País spreken over "de hel" en "een drama". Ze willen niet met hun naam in de media uit angst voor represailles.



Aantijgingen

Naar aanleiding van de signalen klopte een vertegenwoordiger van het personeel aan bij vakbond UGT. De vakvereniging heeft de situatie inmiddels gemeld aan de arbeidsinspectie en het bestuur van de regio Valencia. Het management van Terra Mítica kiest ervoor om niet op de aantijgingen te reageren.



De geschiedenis van Terra Mítica, geopend in 2000, staat bol van de financiële problemen. Tegenwoordig is het park eigendom van de firma Grupo Santa Maria. Het bedrijf exploiteert ook een dierenpark, een waterpark en verschillende hotels in de omgeving. Seizoen 2022 werd afgesloten met een verlies van 3,8 miljoen euro.



Fraude

De afgelopen jaren kwam het attractiepark vooral in het nieuws vanwege een rechtszaak over fraude en valsheid in geschriften. Verschillende oud-directeuren moesten de gevangenis in.