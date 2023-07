Walibi Belgium

Buren Walibi Belgium keuren plan voor nieuwe achtbaan af

Buurtbewoners van Walibi Belgium reageren - zoals verwacht - verbolgen op een plan voor een nieuwe rollercoaster. Het pretpark in Waver wil in 2025 een lanceerachtbaan openen, als onderdeel van een vernieuwd themagebied. Omwonenden zien dat totaal niet zitten: zij vrezen voor meer geluidsoverlast.

De Belgische Walibi-vestiging ligt al jaren overhoop met klagende buren, die steevast proberen om een stokje te steken voor uitbreidingen. Afgelopen woensdag vond een bijeenkomst plaats van buurtvereniging Versants de la Dyle. Daar heeft de lokale bevolking zich uitgesproken tegen het project.

De nieuwe attractie zal naar verwachting zorgen voor het overschrijden van de geluidsnormen, zeggen de buurtgenoten. "Dit is niet verwonderlijk, want Walibi installeert al jaren voortdurend nieuwe attracties die zorgen voor het toenemen van het geluidsniveau", laat de buurtcommissie weten.



Geluidswal

Walibi wil het probleem aanpakken door een 8 meter hoge geluidswal te bouwen langs de parkgrens. "Maar voor bewoners zal deze muur niet effectief zijn", beweert men. "Een geluidsscherm heeft namelijk pas echt impact als het zo dicht mogelijk bij de geluidsbron wordt geplaatst."



Dat zou in dit geval "onmogelijk te realiseren" zijn, aangezien de geplande attractie ongeveer 15 meter hoog wordt. Als de bouwvergunning wordt verleend, zullen de omwonenden naar eigen zeggen "alle mogelijke middelen inzetten om de overmatige geluidsoverlast, die onvermijdelijk zal ontstaan, tegen te gaan".



Verhuizen

De vereniging heeft ook nog een advies voor Walibi. "Het is tijd om de strategie van het park te herzien, bijvoorbeeld door te verhuizen naar een locatie ver van de bewoners, door oude attracties te verwijderen telkens wanneer er een nieuwe opent of door te investeren in minder lawaaierige activiteiten."