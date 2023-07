Disneyland Paris

Foto's: nieuwe Pixar-theatershow van start in Disneyland Paris

In Disneyland Paris is vanaf vandaag een nieuwe Pixar-theatershow te zien. Bezoekers van het Walt Disney Studios Park kunnen voortaan meermaals per dag kijken naar Together: A Pixar Musical Adventure in het Studio Theater. De voorstelling staat in het teken van de animatiefilms Toy Story, Up, Monsters, Inc., Finding Nemo en Coco.

De afgelopen dagen vonden al previews plaats voor journalisten, fansites en abonnementhouders. Vanaf vandaag is de ruim dertig minuten durende Pixar-show voor iedereen te zien. Disney omschrijft de productie als "een spectaculaire en poëtische reis die ons laat ervaren hoe muziek en vriendschap ons samenbrengen".

Het verhaal gaat het over Charlie, waarvan niet duidelijk wordt gemaakt of het een jongen of een meisje is. Het kind verliest de bladmuziek die nodig is om een concert te kunnen spelen. Personages uit de Pixar-films schieten vervolgens te hulp. Zij spreken zowel Frans als Engels. In een eerder stadium werd de voorstelling nog Pixar: We Belong Together genoemd.



Live-orkest

Door videoprojecties, videoschermen, speciale effecten en acteurs te combineren, wil men ervoor zorgen dat de grens tussen fantasie en realiteit vervaagt. Bijzonder is dat ook gebruikgemaakt wordt van een achtkoppig live-orkest. De livemuziek wordt gemixt met de reguliere soundtrack, die is opgenomen met 54 muzikanten.



Together: A Pixar Musical Adventure is in principe vijf keer per dag te zien tot en met zondag 5 november. In december keert de show weer terug. De aanvangstijden zijn te vinden in de Disneyland-app en op informatieborden in het park. In tegenstelling tot bij andere Disney-shows mogen toeschouwers geen foto's of video-opnames maken.