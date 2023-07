Oakwood Theme Park

Houten achtbaan in Groot-Brittannië weer open na kostbare megarenovatie

Een attractiepark in Wales investeerde bijna 2 miljoen euro in het opknappen van een houten achtbaan. De rollercoaster Megafobia in Oakwood Theme Park was na 27 jaar toe aan groot onderhoud. Fabrikant The Gravity Group uit Amerika heeft de afgelopen maanden ongeveer 40 procent van de baan vervangen.

Bij de renovatie werden onder andere de eerste en tweede afdaling volledig vernieuwd. Oakwood hoopte in eerste instantie dat de heropening in mei kon plaatsvinden. Dat werd iets later.

De afgelopen weken vonden al wel testritten plaats. Nu is de attractie uit 1996 weer geopend voor publiek. Fans reageren enthousiast: zij laten online weten dat de baan bijna als nieuw aanvoelt.



Favoriet

Megafobia is ruim 25 meter hoog en zo'n 900 meter lang. Het park noemt de coaster "de favoriete houten achtbaan in het Verenigd Koninkrijk". De oorspronkelijke bouwer Custom Coasters International ging enkele jaren na de opening failliet.