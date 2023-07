Fans

Belgische pretparkfan breekt nationaal record door ruim 1500 verschillende achtbanen te berijden

Jonathan Sansens (30) mag zichzelf nationaal achtbaankampioen noemen. De pretparkfanaat bereed als eerste Belg meer dan 1500 verschillende rollercoasters. Op dit moment staat de teller op 1592 stuks, verspreid over dertig landen. Sansens heeft er een sport van gemaakt om zo veel mogelijk achtbanen uit te proberen. Samen met vrienden reist hij de wereld over om de achtbaanteller verder op te krikken.

Een recente reis naar de Verenigde Staten leverde meer dan honderd nieuwe namen op. Achtbaan nummer 1500 vormde een belangrijke gevoelsmatige mijlpaal, vertelt de Vlaming aan Looopings. Die eer was weggelegd voor New Mexico Rattler, een houten achtbaan in Cliff's Amusement Park, gelegen in de Amerikaanse staat New Mexico.

"Ik wil zeker doorgaan tot minimaal tweeduizend verschillende achtbanen, al wordt het alsmaar moeilijker en moeilijker om nieuwe achtbanen te scoren", legt de dertiger uit. Een reis naar Japan ging door corona niet door. In dat land valt voor Sansens nog veel te halen. "Dit is de plek waar ik momenteel het liefst naartoe wil gaan."



Discussie

Volgens het online naslagwerk Roller Coaster DataBase, te vinden op rcdb.com, telt de wereld momenteel 5736 werkende achtbanen in pretparken. Onder fans is er echter altijd discussie over wat precies als een achtbaan gerekend kan worden. Want tellen alpine coasters, waterachtbanen, powered coasters en disk'o coasters ook mee? En hoe zit met het cirkelvormige banen met één lange trein, of een schans met een karretje dat alleen heen en weer glijdt?



Sansens gebruikt de website Coaster-Count om zijn score bij te houden. Twijfelgevallen telt hij niet mee, maar mobiele kermiscoasters wel. Zo kwam hij uit op 1592 banen. Als de Vlaming het begrip 'achtbaan' zou oprekken tot alles wat een beetje op een coaster lijkt, komt de teller op 1687 te staan. En wanneer hij achtbanen die in meerdere parken hebben gestaan vaker mag meerekenen, stijgt dat aantal zelfs naar 1723.



Pech gehad

"Maar welke filter je ook gebruikt, ik sta altijd eerste in België", zegt Sansens trots. In de Benelux moet hij twee Nederlanders voor laten gaan: Jos Boudestein uit Delft en Wilco Hovius uit Baarn staan respectievelijk op één en twee in de top drie. De Belg zegt wel pech gehad te hebben tijdens zijn reis in Amerika: veel achtbanen die hij tegenkwam, waren onverwachts gesloten. "Meer dan 20 procent. Anders had ik makkelijk de 1600 gehaald."



Sansens, woonachtig in de gemeente Boom, is zelf zeer actief in de pretparkcommunity. Sinds 2015 zet hij zich in voor de Vlaamse fansite Themeparkfreaks. Ook werkt hij mee aan de Coaster-Count-site, als beheerder van het kermisgedeelte. "Ik zorg ervoor dat iedereen kan zien waar welke kermisachtbaan zich bevindt."



Walibi Holland

En wat is volgens de ervaringsdeskundige de beste achtbaan ter wereld? Daarvoor moeten we naar Cedar Point in de Amerikaanse staat Ohio, zegt Sansens. Zijn absolute nummer één is Steel Vengeance, een hybrid coaster van fabrikant Rocky Mountain Construction (RMC). Dezelfde firma was verantwoordelijk voor Untamed in Walibi Holland.



Als beste coaster in Europa noemt de liefhebber Zadra in het Poolse pretpark Energylandia, ook een RMC-product. En de allerslechtste? Die staat in het Spaanse Parque Warner Madrid, als we Sansens mogen geloven. Van alle 1592 achtbanen krijgt een pijnlijke houten achtbaan met de naam Coaster Express de laagste score.