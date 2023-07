Movie Park Germany

Movie Park Germany lanceert Nick Speedy Pass voor kinderattracties

Movie Park Germany heeft nu ook een voorrangspas speciaal voor de kinderattracties. Met de nieuwe Nick Speedy Pass is het mogelijk om de wachtrij over te slaan bij dertien attracties in kindergebied Nickland. Reserveren kan door op de bezoekdag te surfen naar mpg.speedy-pass.com.

In Nickland zijn attracties te vinden die in het teken staan van shows op tv-zender Nickelodeon. "Reserveer je volgende gewenste attractie via je mobiele telefoon en je kunt gebruikmaken van de speciale Speedy Pass-ingang", valt te lezen op de Movie Park-site. De attracties zijn "onbeperkt na elkaar" te reserveren.

De pas is geldig bij PAW Patrol Adventure Tour, Back at the Barnyard Bumpers, Backyardigans Mission to Mars, Avatar Air Glider, Dora's Big River Adventure, Fairy World Spin, Ghost Chasers, Jimmy Neutron's Atomic Flyer, Sea Swing, Skye's High Flyer, Zuma's Zoomers, SpongeBob Splash Bash en Splat-O-Sphere. De Teenage Mutant Ninja Turtles-rijschool is er niet bij inbegrepen. Dat is tegenwoordig een betaalattractie.



Platinum

Op dit moment kost een Nick Speedy Pass 19,90 euro per persoon. De andere varianten - ook geldig bij de overige attracties - dragen de namen Silber, Gold en Platinum. Movie Park benadrukt dat het technisch niet werkt om meerdere soorten passen aan te schaffen. "Belangrijk: bestel slechts één type Speedy Pass!", luidt het dringende advies.