Drayton Manor Resort

Engels pretpark kiest voor nieuwe lift & launch coaster

Het Engelse pretpark Drayton Manor gaat een nieuwe achtbaan bouwen. Vanaf volgend jaar kunnen bezoekers een ritje maken in een attractie van het type lift & launch coaster, afkomstig van de Liechtensteinse firma Intamin. Dat bevestigt directrice Victoria Lynn.

Zoals de naam al doet vermoeden, bestaat een lift & launch coaster uit een combinatie van een reguliere lift en een lanceergedeelte. Op YouTube is een voorbeeld van een lay-out te vinden. Parkengroep Looping investeert miljoenen euro's in het project.

Drayton Manor had behoefte aan een "familievriendelijke thrill coaster", zegt Lynn tegen magazine Blooloop. "De toevoeging is een belangrijk onderdeel van een reeks spannende investeringen voor de komende jaren." De directrice belooft "één van de beste family thrill rollercoasters in het Verenigd Koninkrijk".



Vrijevaltoren

Het gaat om de eerste nieuwe achtbaan in het park sinds 2011. De werkzaamheden zijn al gestart. Om plaats te maken voor de achtbaan heeft de 54 meter hoge vrijevaltoren Apocalypse, geopend in 2000, het veld moeten ruimen. "Bezoekers zullen niet teleurgesteld zijn als ze zien wat de vervanging wordt."