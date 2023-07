Efteling

Fans brengen muzikaal eerbetoon aan overleden Efteling-componist Ruud Bos

Enkele tientallen Efteling-fans hebben een muzikaal eerbetoon gebracht aan componist Ruud Bos, die eind juni overleed. Om de nalatenschap van de beroemde musicus te eren, besloot Pjotr van Haren (16) een oproep te doen op social media. Zijn doel: samen met andere liefhebbers de muziek uit de Efteling-attractie Fata Morgana ten gehore brengen.

Van Haren vroeg personen die een instrument kunnen spelen om een video- of audiofragment in te sturen van de track Jungle. Vervolgens werden alle bestanden over elkaar geplakt. Het resultaat is te bekijken op Instagram en YouTube. In totaal zijn er meer dan twintig partijen ingespeeld.

Van Haren volgt een vooropleiding voor muziek en dans, verbonden aan muziekschool Codarts Rotterdam. "In mijn vrije tijd speel ik cello, piano en componeer ik muziek", vertelt hij aan Looopings. "En ik ben een enorme fan van de Efteling." Het attractiepark vormt op muzikaal vlak een grote bron van inspiratie. "De muziek die in het park speelt, spreekt echt tot de verbeelding. Het is gewoon steengoed."



Bewondering

Dat maakte het nieuws over het overlijden van Bos voor Van Haren extra verdrietig. Hij noemt de voormalig huiscomponist "één van mijn grote idolen". Bij het creëren van het eerbetoon kreeg de jongen hulp van mede-musici uit zijn omgeving. "En ik heb heel veel mooie muzikale inzendingen mogen ontvangen van andere muzikanten die veel bewondering hebben voor het werk van Ruud Bos."