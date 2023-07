Avonturenpark Hellendoorn

Presentator Theme Park Science wordt marketingmanager bij Avonturenpark Hellendoorn

De presentator van het bekende YouTube-kanaal Theme Park Science gaat aan de slag in een pretpark. Danny van der Weel start op dinsdag 1 augustus als de marketing- en salesmanager van Avonturenpark Hellendoorn. Dat betekent niet het einde van het YouTube-avontuur: het is de bedoeling dat Theme Park Science gewoon blijft bestaan.

Van der Weel zal beide projecten combineren. Theme Park Science startte drie jaar geleden met het maken van minidocumentaires over de werking van attracties. Er werd achter de schermen gekeken in onder andere de Efteling, Toverland, Walibi Holland, Slagharen, Plopsaland, Walibi Belgium, Bobbejaanland en Movie Park. De video's zijn regelmatig goed voor honderdduizenden kijkers.

Van der Weel noemt de stap "een fantastische nieuwe uitdaging". "Mensen die mij kennen weten dat mijn grote passie ligt in de wereld van pretparken en achtbanen. Het is echt een unieke kans om mijn hobby te combineren met een baan in dit werkveld."



Vakantieparken

Avonturenpark Hellendoorn hoort bij de Franse parkengroep Groupe Looping, die overigens losstaat van Looopings. Algemeen directeur van het Overijsselse pretpark is Tim Golstein. Commercieel en creatief directeur René Peul maakte in mei bekend te stoppen. Hij stapte over naar Summio Parcs, een keten van vakantieparken.