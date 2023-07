Walibi Belgium

Foto's: Walibi Belgium maakt werk van werving voor Halloween

De wervingscampagne voor Halloween in Walibi Belgium is losgebarsten. Dit jaar doet het pretpark niet alleen een online oproep: ook in het attractiepark zelf wordt aandacht besteed aan de vacatures. Bezoekers komen verschillende rekwisieten tegen.

Zo hangt er een waslijn met kostuums eraan. Ook zijn er graven neergezet. Op een klapbord valt te lezen dat men zoekt naar kwaadwillende, luidruchtige en stinkende personen.

Onder die ludieke boodschap wordt een tijdstip genoemd waarop geïnteresseerden Walibi's "monsterjager" kunnen ontmoeten. Een QR-code leidt naar een website met meer informatie over de sollicitatieprocedure. Even verderop staat een speciaal halloweenwagentje met de tekst "hiring monsters".



Figuranten

Het halloweenseizoen duurt dit jaar van zaterdag 21 oktober tot en met zondag 5 november. Er wordt gezocht naar driehonderd figuranten, kostuumontwerpers en grimeurs.