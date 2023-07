Disneyland Paris

Directeur Walt Disney Company krijgt twee jaar extra de tijd om opvolger te vinden

De directeur van The Walt Disney Company blijft twee jaar langer zitten dan gepland. Bob Iger werd in november vorig jaar teruggehaald uit zijn pensioen, toen bleek dat zijn plaatsvervanger geen zoden aan de dijk zette. Hij zou de functie eigenlijk tot eind 2024 vervullen. Nu is duidelijk dat Iger zeker aanblijft tot eind 2026.

In een persbericht valt te lezen dat de raad van bestuur unaniem heeft ingestemd met het verlengen van zijn contract. Dat moet zorgen voor "continuïteit van het leiderschap tijdens de voortdurende transformatie van het bedrijf". De Disney-topman leidde de firma eerder al vijftien jaar.

The Walt Disney Company is het moederbedrijf van onder andere Disneyland Paris. Iger ziet de toekomst van Disney rooskleurig in. "Maar er moet nog veel gebeuren voordat Disney sterk genoeg gepositioneerd is en een opvolger het roer kan overnemen." Wie dat zal zijn, moet de komende jaren duidelijk worden.