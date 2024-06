Duinrell

Meer dan negentig nieuwe Duingalows in vakantiepark Duinrell

Duinrell heeft dit seizoen meer dan negentig nieuwe verblijfsaccommodaties in gebruik genomen. Oude vakantiehuizen van het type Budget Duingalows zijn vervangen door 92 Premium Plus Duingalows voor zes personen. Verder kwamen er twee Premium Plus Wellness Duingalows voor twee personen.

De Premium Plus Duingalows bestaan uit een woonkeuken met zithoek, drie slaapkamers, een badkamer, een apart toilet en een buitenterras. In de keuken bevinden zich onder andere een afwasmachine, een koffiezetapparaat en een koelkast met vriesvak. De huisjes zijn voorzien van airconditioning.

Ze zijn volgens Duinrell ecovriendelijk, dankzij zonnepanelen en een energiezuinige warmtepompboiler. Sommige accommodaties bevatten ook een zogenoemde SunShower: een douche met infraroodstraling. Het park belooft dat de nieuwe Duingalows op maximaal vijf minuten wandelen van de attracties liggen.



Hottub

De Premium Plus Wellness Duingalows bevatten een hottub met overkapping, een infraroodsauna, een dubbele inloopdouche en een ruime slaapkamer. Daarnaast zorgde Duinrell voor dertig campingplaatsen met privésanitair. Tot slot kwam er een sportgebied met fitnessapparatuur in de openlucht, gelegen in de buurt van de Rodelbaan.



Daar waren ook al padelbanen, een voetbalveld en een volleybalveld te vinden. Het vakantiepark van Duinrell krijgt de laatste jaren veel aandacht. In 2023 werden nog 31 nieuwe huisjes in gebruik genomen, een jaar eerder kwamen er vijftien nieuwe tenten. Drie Airstream-campers, die in 2022 gepromoot werden, zijn vandaag de dag niet meer te boeken.