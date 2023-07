Duinrell

Duinrell breekt met traditie: geen show in Zomertheater

Duinrell stopt na tientallen jaren met een traditie. Tot nu toe presenteerde het Wassenaarse attractiepark in de zomermaanden een speciale show in het Zomertheater. Zo stonden de afgelopen jaren acts met dans, acrobatiek en illusies op de planken.

Alleen tijdens de coronajaren 2020 en 2021 kon er noodgedwongen geen voorstelling worden opgevoerd. Vorig jaar keerde het concept weer terug. Toen traden illusionisten Scott en Muriel dagelijks op. Een woordvoerder van Duinrell noemde de zomershows eerder "een fenomeen".

Toch staat het theater, gelegen tussen achtbaan Falcon en frisbee Mad Mill, deze zomer leeg. Het Duinrell-management heeft ervoor gekozen om te focussen op entertainment voor verblijfsgasten. Daarom vinden wel verschillende optredens plaats in horecacomplex Duinrell Plaza, gelegen tussen de vakantiehuisjes.



Mat's Magic Illusions

Scott en Muriel zijn daar op bepaalde dagen van de partij. Goochelaar Scott Nelson verzorgt af en toe ook tafelacts in de Duinrell Pub. Verder geeft illusionist Mattijs Rooker op gezette tijdens optredens onder de noemer Mat's Magic Illusions. Hij was afgelopen najaar ook al van de partij.



"We hebben de shows toegevoegd aan het entertainmentprogramma voor verblijfsgasten", bevestigt een Duinrell-woordvoerder aan Looopings. "Het Zomertheater gebruiken wij momenteel voor evenementen." Aan de gevel van het gebouw wordt normaal gesproken een poster opgehangen om de shows te promoten. Nu hangt daar een lege lijst.