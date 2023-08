Walibi Holland

Qmusic wil gesprek met Walibi over Eddie's Foute Party: naam blijkt beschermd handelsmerk

Qmusic is niet blij met de naam van een nieuw evenement in Walibi Holland. In het pretpark vindt komende maand de eerste editie van Eddie's Foute Party plaats: een feestavond gepresenteerd door Eddie de Clown. De term 'foute party' blijkt echter een beschermd handelsmerk te zijn.

Qmusic-eigenaar DPG Media heeft de naam al in 2005 laten vastleggen bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom. Daardoor mogen andere partijen de merknaam niet zomaar gebruiken. Toch komt Walibi er deze zomer mee op de proppen. Op social media wordt volop reclame gemaakt voor de aankomende Foute Party in het attractiepark.

"De Foute Party is een geregistreerd merk van Qmusic", bevestigt een woordvoerder van de bekende radiozender aan Looopings. "We zullen in gesprek gaan met Walibi." Op welke termijn dat zal gebeuren, kan de voorlichter niet zeggen. Of er juridische stappen zullen volgen, is op dit moment ook niet duidelijk.



Niet bewust

Het pretpark was zich van geen kwaad bewust, laat een Walibi-woordvoerder aan Looopings weten. "Wij vinden dat de naam Eddie's Foute Party goed aansluit bij het feest", reageert hij. "Wij waren ons er niet van bewust dat de woorden Foute en Party door een andere partij zijn beschermd." Vooralsnog wordt de naam niet gewijzigd.



Eddie's Foute Party staat op de planning voor vrijdag 29 en zaterdag 30 september. De horrorclown krijgt op die avonden gezelschap van drie feestartiesten: Lamme Frans, Ronnie Ruysdael en Vieze Jack. Ze treden op in het conferentiecentrum tussen achtbaan Speed of Sound en vakantiepark Walibi Village. Het evenement duurt van 18.00 tot 23.00 uur. Er zijn nog tickets verkrijgbaar.



Kunstenaar

Het is niet voor het eerst dat Walibi Holland betrokken is bij gedoe over auteursrechten. Eind 2018 ontstond commotie toen bleek dat het pretpark zonder toestemming gamepersonages van uitgevers als Nintendo, Disney, Warner Bros. en Ubisoft gebruikte in een halloweengebied. In 2019 werd een Britse kunstenaar boos op Walibi nadat het park zijn kunstwerk onrechtmatig had gekopieerd.