Efteling

Moet de Efteling een gedenkteken plaatsen voor componist Ruud Bos?

Zou de Efteling een eerbetoon moeten realiseren voor Ruud Bos? De oud-huiscomponist van de Efteling overleed afgelopen maand op 87-jarige leeftijd. Op social media wordt gesuggereerd dat het attractiepark er goed aan zou doen om Bos te eren met een gedenkteken, zoals andere belangrijke personen uit de Efteling-geschiedenis ook een blijvend monument hebben gekregen.

Zo is in de Siertuin in het Sprookjesbos een gedenkzuil te vinden ter ere aan de drie grondleggers van het park: burgemeester Reinier van der Heijden, illustrator Anton Pieck en cineast Peter Reijnders. Naar voormalig creatief directeur Ton van de Ven werd een plein vernoemd, bij Droomvlucht en Villa Volta.

Verder staat een schilderij met zijn beeltenis in de tweede voorshow van Villa Volta. Ook Anton Pieck kreeg een eigen plein. In één van de torenspitsen van Symbolica is een subtiele verwijzing opgenomen naar Henny Knoet, de bedenker van Pardoes. Daarnaast zijn oud-medewerkers Chris Sprangers, Sjan van Turnhout en Theo van Oerle in het zonnetje gezet met een eigen boom in het park.



Hommage

Bos was verantwoordelijk voor de muziek van meerdere iconische Efteling-attracties: Carnaval Festival, Fata Morgana, Droomvlucht, Villa Volta en Vogel Rok. "Jullie gaan toch nog wel even een hommage doen aan de overleden Ruud Bos neem ik aan?", schrijft een liefhebber op Twitter.



In een reactie geeft de Efteling aan dat er momenteel geen concrete plannen voor zijn. "Het overlijden van Ruud Bos is ontzettend verdrietig nieuws en we zijn hem dankbaar voor zijn werk en grote betrokkenheid bij de Efteling." Een herdenking of hommage staat vooralsnog echter niet op de planning. "Maar we sluiten niks uit voor de toekomst", vult een voorlichter aan tegenover Looopings.