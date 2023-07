Walibi Holland

Walibi-bezoeker met vinger vast in boksbalautomaat: brandweer opgeroepen

De hulpdiensten zijn dinsdagmiddag uitgerukt vanwege een bizar incident in Walibi Holland. Een bezoeker van het pretpark was klem komen te zitten in een speelautomaat met een boksbal. Dat meldt de brandweer van Biddinghuizen op social media.

Ook een ambulance kwam ter plaatse. Het incident vond rond 14.45 uur plaats bij Sugar Shot, de arcadehal tussen de Splash Battle en zweefmolen Super Swing. "Ter plaatse bleek dat er een jongeman vast zat in een boksbalautomaat met zijn vinger", laat de brandweer weten.

"Wij hebben hem weten te bevrijden met diverse sleutels en een slijptol." Op een foto is te zien hoe er een rood doek is opgehangen om het tafereel af te schermen voor passanten. "Na de bevrijding hebben wij ingepakt en zijn retour kazerne gegaan."



Geen verklaring

Op de Facebook-pagina van het brandweerkorps wordt lacherig gereageerd op de gebeurtenis. Maar hoe kon het pijnlijke voorval gebeuren? "Voor sommige dingen is gewoon geen verklaring", reageert de brandweer.