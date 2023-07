Duinrell

Foto's: feestelijke opening van nieuw Amsterdams themagebied in Duinrell

Het nieuwe themagebied van Duinrell is nu officieel geopend. In het Wassenaarse pretpark verrees de afgelopen maanden een Amsterdams gedeelte, met typisch Amsterdamse geveltjes en vernieuwde attracties. De afgelopen periode was de uitbreiding al toegankelijk voor publiek. Deze week vond de openingsceremonie plaats.

De feestelijke opening werd woensdag verricht door algemeen directeur Philip van Zuylen van Nijevelt, in het bijzijn van illusionist Mattijs Rooker, mascottes Rick de Kikker en Lelie en het TikTok-team van Duinrell.

De bestaande waterspeelplaats PlayFountain kreeg een nieuwe plek in themagebied Amsterdam. Daarnaast zijn de Botsboten en de Trampolines volledig opnieuw aangelegd. Achter de gevels bevindt zich een gloednieuwe gamehal met de naam Arcade.



Proefritten

Aan de nieuwe oldtimerbaan De Oude Lijnbaan, gelegen achter de Arcade, wordt nog gewerkt. Waarschijnlijk opent die attractie eind deze maand. Enkele voertuigen maken alvast proefritten. De komende maanden wordt het kale parcours nog opgeleukt met beplanting en decorstukken.







In het midden van de baan kunnen bezoekers straks plaatsnemen op een bankje. Bij de uitgang moet een winkeltje gerealiseerd worden waar automobilisten na afloop van een ritje een rijbewijs kunnen ophalen.



Knipogen

Het gebied bevat veel knipogen naar de geschiedenis van Duinrell. Zo komt op meerdere plekken het jaartal 1935 voorbij, het openingsjaar van het Wassenaarse landgoed. Op de vrachtwagens van De Oude Lijnbaan wordt - bij wijze van eerbetoon - verwezen naar vaste leveranciers van Duinrell, waaronder een timmerbedrijf en een hovenier.



Een gebouw met de naam Café Van Zuylen is uiteraard gebaseerd op de familie Van Zuylen van Nijevelt, die Duinrell al sinds de beginjaren bezit. Twee oude attracties zijn tijdelijk verdwenen: de Midgetgolf en klimberg Matterhorn ontbreken op dit moment. De directie zoekt nog naar een geschikte plek in het park om beide zaken terug te brengen.



Zonnepanelen

Bij de ontwikkeling en bouw van het Amsterdamse parkdeel was veel aandacht voor duurzaamheid. Zo wordt de Arcade elektrisch verwarmd met behulp van een warmtepomp. Op het dak liggen zonnepanelen. Voor de aankleding is gebruikgemaakt van hergebruikte bouwmaterialen.