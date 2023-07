Disneyland Paris

Fans zijn klaar met Disneyland Paris na prijsverhogingen abonnementen: 'Ik ga wel naar Parc Astérix'

De nieuwe abonnementsvormen van Disneyland Paris zorgen voor massale woede onder fans. Een abonnement om de Disney-parken een jaar lang te kunnen bezoeken werd 40 procent duurder. Daarvoor moet voortaan 699 euro afgerekend worden. Tegelijkertijd is een groot deel van de voordelen verdwenen. Op social media wordt Disney bedolven onder commentaren.

Disneyland presenteert de verandering zelf als een verbetering. "We hebben naar jullie feedback geluisterd en hebben rekening gehouden met jullie belangrijkste behoeftes bij het ontwikkelen van dit nieuwe programma, dat garant staat voor onze kenmerkende Disney-gastervaring", is de officiële lezing.

Vaste klanten snappen niet dat Disney het schrappen van extra's en het verhogen van de prijs durft uit te leggen als iets waar de community om gevraagd zou hebben. Een online petitie tegen het nieuwe concept is inmiddels bijna 1200 keer getekend. Op de officiële Facebook-pagina's van de Disneyland Pass, zoals de nieuwe abonnementsvorm heet, wemelt het van de kritiek.



Sarcastisch

"Ik herinner me nog dat ik tegen Disney zei: laat me 200 euro meer betalen, maar stop met vriendentickets, gereserveerde plekken bij vuurwerk en parades, hotelkortingen, vip-parkeren en een aparte ingang", sneert Jamie Bidwell sarcastisch. "Oh en verlaag alsjeblieft de korting op eten en souvenirs van 20 naar 15 procent. Dat is precies de feedback die ik gaf. Ik ben zo blij dat jullie er rekening mee hielden."



Zoran Dekic wil weten naar welke feedback er precies geluisterd is. "Die van je klanten of die van je aandeelhouders?" Ook Fiona Kerr verafschuwt de uitleg. "Dit is niet het resultaat van feedback, dit is het resultaat van gierige managers." Lianne van Schaik noemt het "totaal krankzinnig". Ryan Devlin spreekt over "waanideeën". "Welk weldenkend mens zou nu nog een jaarkaart verlengen?", vraagt Alix Kelman zich af.



Grap

"Wat een grap!", reageert Nathan Duhau. Nick Manton is eveneens klaar met Disney. "Verhoog de prijzen zolang je wil, maar maak ons alsjeblieft niet wijs dat dit gebeurt op basis van feedback van klanten." Lisa Hough snapt wel waar de ommezwaai vandaan komt. "Het wordt wel duidelijk dat Disney helemaal geen jaarkaarthouders wil."



Ann Waite noemt het "de meest walgelijke update ooit". "Ongelofelijk hoe je zo'n goed concept om zeep kunt helpen", zegt Etienne Faggion. Volgens Ilene Limbeek speelt Disney "de rol van de slechterik". "Ik ben hier verbolgen over." Elodie Fayol weet wel wat ze nu gaat doen. "Doei Disney, ik ga wel naar Parc Astérix." Marie Pigeot: "Ik voel me flink belazerd, het is schandalig."



Verliezen

Het is afwachten of Disneyland Paris inderdaad veel abonnementhouders zal verliezen door de wijziging. In een Twitter-poll van fansite DLP Report, waar bijna vijfduizend keer op gestemd is, geeft maar liefst 85 procent van de deelnemers aan geen jaarkaart meer te zullen nemen. Disney zal daar niet heel rouwig om zijn: abonnementhouders brengen relatief weinig geld in het laatje ten opzichte van reguliere toeristen.