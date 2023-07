Plopsaqua Mechelen Zennebad

Vergunningsaanvraag voor nieuw Plopsa-zwembad blijkt onvolledig

Het aanvragen van de omgevingsvergunning voor een nieuw Plopsa-zwembad is niet helemaal goed verlopen. De Plopsa Group wil in Mechelen een nieuwe vestiging van waterpark Plopsaqua neerzetten. Nadat de oorspronkelijke bouwaanvraag werd ingetrokken, volgde in juni een nieuwe aanvraag. Die blijkt nu onvolledig te zijn.

Dat heeft de gemeente laten weten. Het gevolg is dat het openbaar onderzoek nog niet van start kan gaan. In de wet is opgenomen dat de aanvrager de tijd krijgt - maximaal 120 dagen - om de ontbrekende informatie aan te leveren.

Wat momenteel precies ontbreekt, is niet duidelijk. Een woordvoerster van Plopsa kan daar ook niets over kwijt. "Voorlopig zijn wij alles intern nog aan het bekijken en geven we liever nog geen inhoudelijke commentaar", vertelt ze aan Looopings.



Bezwaarschriften

Tegenstanders zijn blij met de vertraging. Sommige buurtbewoners vrezen dat de komst van Plopsaqua Mechelen zal zorgen voor het verdwijnen van een bosgebied. Volgens actiecomité Groene Buffer zijn er al vijfhonderd bezwaarschriften ingediend tegen het nieuwe plan.