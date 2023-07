Disneyland Paris

Disneyland Paris lanceert nieuwe abonnementen: hogere prijzen, minder voordelen

Disneyland Paris gaat weer abonnementen aanbieden. In maart stopte het Disney-resort tijdelijk met de verkoop van jaarkaarten, omdat achter de schermen nieuwe abonnementsvormen ontwikkeld werden. Die zijn binnenkort verkrijgbaar. De prijzen stegen fors, maar veel voordelen zijn geschrapt.

Voorheen bood Disneyland Paris vier verschillende abonnementen aan, met wisselende tarieven en voorwaarden: Discovery (229 euro) Magic Flex (319 euro), Magic Plus (369 euro) en Infinity (499 euro). Deze opties worden vervangen door Disneyland Pass Bronze (289 euro), Disneyland Pass Silver (499 euro) en Disneyland Pass Gold (699 euro).

De Gold-jaarkaart kan elke dag gebruikt worden. Daarmee is die optie vergelijkbaar met de oude Infinity-pas. De prijs steeg met maar liefst 40 procent. Tegelijkertijd heeft men een hoop extra's geschrapt, waaronder gratis kluisjes, goedkope tickets voor vrienden en familie en korting op dagkaarten.



Extra Magic Time

Verder is geen sprake meer van korting op hotelovernachtingen, gereserveerde plekken bij shows en een vip-parking. Ook de aparte ingangen voor abonnees zullen op den duur verdwijnen. In plaats van 20 procent korting op eten, drinken en souvenirs moeten Gold-abonnementhouders genoegen nemen met 15 procent korting. Ze krijgen nog wel toegang tot Extra Magic Time in de ochtenden.



Disneyland Pass Silver is driehonderd dagen per jaar geldig: populaire periodes als Halloween en Kerstmis zijn uitgesloten. Wie voor Silver kiest, krijgt 10 procent korting in winkels en restaurants. Extra Magic Time is niet inbegrepen. Disneyland Pass Bronze heeft nog minder voordelen. Die pas mag op 170 vooraf geselecteerde dagen in het jaar gebruikt worden. Alle passen zijn inclusief parkeren.



Verplichte reserveringen

Disneyland Paris blijft vasthouden aan verplichte reserveringen. Abonnementhouders moeten daarvoor gebruikmaken van een online reserveringsplatform, met een maximum van drie gelijktijdige boekingen. Er wordt wel een belangrijke verandering doorgevoerd: voortaan kijkt het systeem naar de totale capaciteit van de Disney-parken.



Tot nu toe werden voor dagbezoekers en abonnees aparte aantallen gehanteerd. Zo kon het voorkomen dat voor jaarkaarthouders geen plekken meer beschikbaar waren, maar voor personen met losse tickets wel. Die beperking verdwijnt dus.



Meet-and-greets

Disney belooft verder vier avondevenementen voor jaarkaarthouders per jaar. De eerstvolgende vindt eind september 2023 plaats. Daarnaast wordt een leegstaande locatie in het Disneyland Park in de toekomst gebruikt voor exclusieve meet-and-greets en de verkoop van bijzondere souvenirs, speciaal voor abonnees.



De Disneyland Pass is in principe volledig digitaal: het abonnement verschijnt in de officiële Disneyland-app. Abonnees kunnen wel om een fysieke pas vragen bij een verkoopbalie in het park. De nieuwe abonnementen zijn vanaf woensdag 19 juli te koop voor fans die hun bestaande jaarkaart willen verlengen. Later deze zomer kan iedereen een Disneyland Pass aanschaffen.