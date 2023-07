Euromast Rotterdam

Nieuw effect in uitkijktoren Euromast: doorzichtige vloer met één druk op de knop

De bekende Euromast in Rotterdam is voorzien van een nieuw effect. Wie in de zogeheten Euroscoop stapt - een draaiende panormalift die bezoekers tot 185 meter hoogte brengt - kan ervoor kiezen om de vloer doorzichtig te maken. Met één druk op de knop verandert melkglas in transparant glas.

Op die manier verdwijnt de vloer als het ware onder de voeten van de inzittenden. In het verleden zaten er kleine ronde raampjes in de cabine. Nu is bijna de volledige bodem van glas. Sinds vorig jaar kunnen bezoekers in de Euroscoop al kijken naar een muzikale lichtshow.

De Euromast opende in 1960, als onderdeel van de Floriade in Rotterdam. In eerste instantie was de toren 100 meter hoog. Tien jaar later werd daar een 85 meter hoge constructie aan toegevoegd. Sindsdien is het bouwwerk het hoogste publiek toegankelijke uitzichtpunt van Nederland.