Video: Efteling-bezoeker vraagt vriendin ten huwelijk met spandoek

Voor een bezoeker van de Efteling is een ritje in De Vliegende Hollander afgelopen weekend wel heel bijzonder verlopen. Theberto de Jonge besloot zijn vriendin ten huwelijk te vragen terwijl ze in de waterattractie zat. Aan het einde van de vaartocht verscheen hij op de kade met ballonnen en een groot spandoek.

Toen de vrouw het tafereel zag, gebaarde ze direct dat ze met haar partner wilde trouwen. Bij de uitgang werd de kersverse verloofde onthaald door vrienden en familie. De Jonge stond even verderop klaar met een kleedje en een bos bloemen, zo is te zien in een filmpje.

"Mijn Efteling-dag was meer dan een gewoon bezoek: ik heb mijn vriendin ten huwelijk gevraagd bij De Vliegende Hollander", schrijft de man op Twitter. "Dank jullie wel Efteling voor de medewerking." Het huwelijksaanzoek vond plaats op zaterdagmiddag.