Nederlands Openluchtmuseum

Nostalgische attracties op nieuwe Winterkermis in Nederlands Openluchtmuseum

In het Nederlands Openluchtmuseum is deze winter een Winterkermis met nostalgische attracties te vinden. Bezoekers van de trekpleister in Arnhem kunnen onder andere een carrousel uit 1890, een zweefmolen uit 1910, een rupsbaan uit 1950 en een reuzenrad uit 1962 ontdekken. Ook kwam er een authentieke rolschaatsbaan.

Voorheen zette het Openluchtmuseum 's winters een grote schaatsbaan neer. Dat vond het management anno 2023 niet meer verantwoord, gezien het hoge stroomverbruik. De Winterkermis op het entreeplein wordt gepresenteerd als een volwaardig alternatief.

Naast attracties zorgde men voor een vlooiencircus (1922), een paardenracespel (1970), grijpautomaten (1979) en kraampjes met lekkernijen. Rolschaatsen gebeurt in de Idolize, een ouderwetse spiegeltent met een houten vloer. Het huren van rolschaatsen is inbegrepen bij de entreeprijs.



Rolschaatscultuur

De Nederlandse rolschaatscultuur gaat terug tot de negentiende eeuw, laat het museum weten. Rolschaatsbanen boden een uitkomst toen in de eerste decennia van de twintigste eeuw niet geschaatst kon worden tijdens zachte winters. "Een mooier alternatief voor onze populaire ijsbaan is niet denkbaar", zegt directeur Teus Eenkhoorn.



De Winterkermis, met Amsterdamse gevels op de achtergrond, blijft staan tot en met zondag 14 januari. Elders in het museumpark hangt ook de kermissfeer van weleer, namelijk op de Zaanse Wintermarkt. Daar staan bijvoorbeeld een draaimolen, een poffertjeskraam en een kop-van-jut.