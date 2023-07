Attractiepark Toverland

Foto's: nieuwe kinderattracties zorgen voor meer leven in de brouwerij in Toverland-themagebied Avalon

Bij het uitbreiden van themagebied Avalon heeft Toverland veel aandacht gehad voor de kleintjes. Naast de twee grote attracties Pixarus en Dragonwatch werd er geïnvesteerd in meerdere kleurrijke attracties en belevingen voor jonge kinderen. De toevoegingen worden gedragen door twee nieuwe Toverland-figuren: draakje Sparky en eenhoorn Juna.

In Merlin's Magical Garden Tour - meestal afgekort tot Garden Tour - maken bezoekers een tocht door de kruidentuin van tovenaar Merlijn. Ze passeren verschillende wonderlijke creaties, waaronder pratenden paddenstoelen en padden. Ook is een belangrijke rol weggelegd voor uit de kluiten gewassen bijen.

De insecten blijken van toverdrank gesnoept te hebben, waardoor ze plotseling sterk genoeg zijn om de karretjes van de attractie te trekken. Eenhoorn Juna laat zich hier ook zien. Het fantasiedier staat naast een kleurrijke, met edelstenen bedekte megahoorn.



Vogelverschrikker

Verder loopt de rit onder meer langs een pergola vol bloemen, een vijvertje met fonteinen en een vogelverschrikker aangekleed als Merlijn. Garden Tour werd geleverd door de Duitse fabrikant Metallbau Emmeln. Op de 131 meter lange baan staan zes voertuigen. Ze rijden rondjes met een bescheiden snelheid van ongeveer 5 kilometer per uur.



Even verderop is Jumping Juna te vinden, een kindermolen van de Italiaanse firma Zamperla. Volgens het verhaal houdt de eenhoorn een verkleedfeestje. Draakje Sparky doet mee. Bezoekers nemen plaatsen in één van de zes voertuigen in de vorm van Juna of Sparky. Vervolgens hupsen ze op en neer onder een geschilderde sterrenhemel met kleurrijke vlaggen en pilaren.



Waterspeelplaats

Het draakje is ook de mascotte van de waterspeelplaats Sparky's Splash Dock, gelegen tegenover het terras van restaurant The Flaming Feather. Pal naast de eetgelegenheid, aan de kant van de toiletten, verscheen een kleine, afgesloten dreumesspeeltuin met de naam Little Dragons.



De medewerker in de controleruimte van de Garden Tour kan met behulp van een beveiligingscamera een oogje in het zeil houden. Het bestaande speelgebied Arthur's Tournament Training is niet verloren gegaan: de toestellen kregen een nieuwe plek, naast Jumping Juna.