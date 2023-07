Attractiepark Toverland

Foto's: parachute tower Dragonwatch torent hoog boven Toverland uit

De nieuwe Toverland-attractie Dragonwatch is uniek in de Benelux. Het Limburgse themapark bestelde een parachute tower bij de Liechtensteinse fabrikant Intamin. In Europa komt het attractietype op slechts één andere plek voor, namelijk in het Walt Disney Studios Park van Disneyland Paris.

Daar kreeg de toren een legerthema, onder de noemer Toy Soldiers Parachute Drop. Toverland koos voor een kleurrijke middeleeuwse sfeer. Het idee is dat bezoekers zichzelf omhoog laten hijsen om de draken in de omgeving te kunnen spotten. De toren biedt volgens het verhaal ruimte om de draken in themagebied Avalon te verzorgen.

Inclusief decoraties is Dragonwatch zo'n 40 meter hoog. Dat is even hoog als de nabijgelegen wing coaster Fenix. De gondels halen een maximale hoogte van 17 meter. Er zijn zes bakjes met elk twee banken voor drie personen. Een ritje duurt ongeveer anderhalve minuut. De valsnelheid bedraagt 19 kilometer per uur.



Single riders

In de binnenwachtrij zien bezoekers schilderijen van verschillende soorten draken. Daarna volgt een aparte voorshowruimte waar parachutes en vogelkooien zijn opgehangen. Op een vaandel wordt een instructievideo geprojecteerd. Toverland heeft Dragonwatch uitgerust met een aparte ingang voor single riders, om lege plekken op te vullen. Het is voor het eerst dat het pretpark dat concept hanteert.



Van alle nieuwe attracties in Avalon heeft Dragonwatch overduidelijk het meest last van kinderziektes. Sinds de opening ging de toren al regelmatig dicht in verband met technische storingen. Voor medewerkers was de installatie van Dragonwatch een race tegen de klok. Uiteindelijk werd de attractie pas op de dag van de openingsceremonie goedgekeurd door keuringsinstantie TÜV.