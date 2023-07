Attractiepark Toverland

Nieuwe personages in Toverland: draken en dwergen nemen hun intrek in Avalon

Met de heropening van het vernieuwde themagebied Avalon heeft Toverland ook enkele nieuwe personages verwelkomd. Verschillende fantasiefiguren hebben hun intrek genomen in het middeleeuwse gedeelte. Zo kunnen bezoekers een wandeling maken door Waterdwarf Alley, met huisjes die bewoond worden door draken en dwergen.

Ook elders in het gebied duiken draken op. Wie in een bootje van Merlin's Quest stapt, komt onderweg twee keer de Swamp Dragon tegen: een leliegroene moerasdraak. Het 9 meter lange beest houdt zich schuil onder een vogelnestje in de grote vijver van Avalon. Aan het einde van de vaartocht komt de kop van de draak opnieuw tevoorschijn. Daar spuwt hij water.

Op een nieuw plein bij restaurant The Flaming Feather staat sinds kort een 6,5 meter hoog torentje, waar de vrolijke draak Spicy Pete een maaltijd aan het bereiden is. Hij wordt voorgesteld als een kok die allerlei ingrediënten heeft verzameld. Het tafereel fungeert als een interactieve automaat: voor 3 euro ontvangen bezoekers een verrassingsei.



Sprookjesbos

Waterdwarf Alley voelt als een soort mini-Sprookjesbos, met verschillende interactieve belevingen. Aan de oever van Merlin's Quest - naast vliegtuigmolen Pixarus - staan drie huisjes die bewoond worden door waterdwergen: Blacksmiths' Workshop, Creatures Cottage en Books & Spells House. Een smid houdt zich bezig met het maken van schilden, zwaarden, helmen en toverketels.



Even verderop zit een reusachtige draak in een huisje. Hij steekt zijn kop uit de schoorsteen. Het beest deelt het onderkomen met enkele fantasiedieren, waaronder een knorrige pad. Een bed wordt gebruikt om drakeneieren warm te houden. In het laatste bouwwerk - de bibliotheek van Avalon - is tovenaar Merlijn Ambrosius aan het schaken met een dwerg. Het gebouwtje wordt gekenmerkt door druïdestenen.



Overwinning

Het verhaal achter Avalon gaat over ijsheks Morgana, die verslagen is door Merlijn. De overwinning wordt op verschillende plekken feestelijk gevierd. Een nieuw standbeeld - de Frost Dragon Statue - verwijst naar die strijd. Passanten kunnen proberen om Morgana's hart laten ontdooien door hun hand op een steen te leggen.