Efteling: Danse Macabre

Video: bijzonder effect in kijkgat bij Efteling-attractie Danse Macabre

Een iconisch element uit het Spookslot in de Efteling is teruggekeerd in digitale vorm. In een bouwschutting bij de nieuwe attractie Danse Macabre, de opvolger van het Spookslot, werd een kijkgat aangebracht. Wie er doorheen tuurt, ziet de bekende viool uit de verdwenen spookattractie.

Het gaat om een video-animatie van de zwevende viool die tussen 1978 en 2022 zichtbaar was in de catacomben van het Spookslot. De dodendans in de hoofdshow werd begeleid door het fluorescerende muziekinstrument. In de nieuwe attractie Danse Macabre zal de viool wederom een belangrijke rol spelen.

In de aanloop naar de opening verschijnt het instrument dus alvast in een kijkgat bij de bouwplaats, als een speciaal effect. Op de achtergrond klinkt het bekende muziekstuk van componist Camille Saint-Saëns. Na een tijdje verdwijnt de viool weer, met een knal en een flits. Overigens was het originele decorelement eerder dit jaar te zien in een museum in Den Bosch.



Dansen

Danse Macabre moet in 2024 af zijn. De attractie wordt omgeschreven als een "spookspektakel vol duistere wendingen". Bezoekers nemen plaats in koorbanken, die kunnen kantelen en draaien. De banken staan op een kantelend cirkelvormig platform met een diameter van 18 meter, dat 3 meter de lucht in gaat. Zo dansen de inzittenden als het ware op de muziek.