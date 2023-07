Walibi Belgium

Entreekaarten voor 10 euro: ticketshop Walibi Belgium crasht

Een kortingsactie van Walibi Belgium is vanochtend uitgelopen op een fiasco. Het pretpark had aangekondigd dat vanaf 10.00 uur tickets verkrijgbaar zouden zijn voor slechts 10 euro per stuk: maar liefst 80 procent goedkoper dan het reguliere tarief van 48 euro. Vanwege de massale toestroom crashte de webshop.

Kennelijk konden de servers de belangstelling niet aan, met als gevolg dat de actie in het honderd liep. Al om 10.09 uur maakte Walibi melding van technische problemen op social media. "We doen er alles aan om de website zo snel mogelijk weer beschikbaar te maken", viel te lezen.

Het is uiteindelijk niet gelukt om de actie alsnog in de lucht te krijgen. Daarom zal een nieuwe datum worden geprikt. "Jullie wilden deze ochtend massaal deelnemen aan onze Flash Sale", luidt de verklaring. "Als gevolg van een technische storing waren er toegangsproblemen tot onze webshop en de promo. Onze oprechte excuses voor het ongemak."



Uitgesteld

Wat nu? "Om jullie de kans te bieden om in de best mogelijke omstandigheden van de actie te genieten, wordt deze uitgesteld naar een latere datum." Die datum zal later worden gecommuniceerd via de digitale kanalen van het park. "Nogmaals onze oprechte excuses voor het ongemak en bedankt voor jullie begrip."



Walibi had aangekondigd dat het aantal beschikbare kortingskaarten beperkt was. "Hoe langer je wacht, hoe hoger de prijs, tot 40 euro", viel enkele uren geleden nog te lezen op Facebook. "Wees er dus razendsnel bij, want de Flash Tickets zijn écht enkel voor de allersnelsten!"



Kritiek

Zusterpark Walibi Holland organiseerde afgelopen voorjaar een vergelijkbare actie, met entreebewijzen voor 14 euro per persoon. Ook dat ging mis. De ticketshop werkte in eerste instantie niet, waarna een nieuwe datum gekozen werd. Vervolgens traden wederom technische complicaties op. Hoewel beloofd was dat de voordelige kaarten twee uur beschikbaar zouden zijn, koos Walibi er uiteindelijk voor om de actie na een uur te staken. Het leidde tot felle kritiek.