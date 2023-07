Looopings

Dertien jaar Looopings: korting op merchandise

Looopings viert feest: de grootste nieuwssite over Europese pretparken, dierentuinen, kermissen en andere dagattracties bestaat vandaag dertien jaar. En hoewel dertien eigenlijk een ongeluksgetal is, hebben bezoekers van onze webwinkel geluk. Iedereen krijgt tijdelijk 13 procent korting in de Looopings-shop op Pretparkwinkel.nl.

Daarvoor kan bij het afrekenen de kortingscode LOOOPINGS13 ingevuld worden. De actie geldt vandaag en morgen - maandag 10 en dinsdag 11 juli - op alle Looopings-artikelen, waaronder de populaire Looopings-pin. Verder bestaat het assortiment van de online shop uit sleutelhangers, shirts, hoodies en gepersonaliseerde ingelijste artikelen.

De korting geldt ook voor het onlangs uitgebrachte Kermisgekkie-T-shirt. Komend najaar verschijnt een nieuwe Looopings-pin, met een nieuw ontwerp. Voor het produceren en verzenden van de souvenirs werkt Looopings samen met leverancier Pretparkwinkel.nl.