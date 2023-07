Walibi Holland

Walibi Holland sluit G-Force vanwege defect onderdeel

De attractie G-Force in Walibi Holland is tot nader order dicht. Een onderdeel van de thrillride bleek enkele dagen geleden defect te zijn. Op dit moment is nog niet duidelijk wanneer het probleem verholpen kan worden, vertelt een woordvoerder van het pretpark.

"De tandwielkast ligt ter controle bij een externe partij", legt hij uit. "Als deze weer terug is, wordt hij geïnstalleerd." Walibi kan op dit moment nog geen tijdsindicatie geven. "Maar we hopen zo snel mogelijk."

G-Force is een attractie van het type enterprise, bestaand uit een rad dat razendsnel gaat draaien en vervolgens omhoog wordt gelift. Door de snelheid vliegen de passagiers over de kop. Het gevaarte van fabrikant Huss Park Attractions is te vinden in parkdeel Speed Zone, tussen vrijevaltoren Space Shot en waterspeelplaats Cooldown.



Onderhoudspagina

Walibi Holland communiceerde zelf in eerste instantie niet over de onverwachte sluiting. In de officiële Walibi-app en de onderhoudspagina op de Walibi-site werd de afgelopen dagen aangegeven dat G-Force gewoon geopend was. Na vragen van Looopings is de informatie bijgewerkt.



Walibi-bezoekers moeten momenteel nog een attractie missen: bij zomerse temperaturen gaat hangende achtbaan Condor niet open. Door de hitte gaan de treinen te hard, waardoor de coaster niet comfortabel genoeg meer is voor het publiek. Wie een ritje wil maken, zal dus moeten wachten tot het afkoelt.