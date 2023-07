Attractiepark Toverland

Veiligheidsgordels nieuwe Toverland-attractie doorgesneden om bezoekers te bevrijden

Toverland heeft de veiligheidsgordels van een nieuwe attractie moeten doorsnijden. De riempjes van de parachutetoren Dragonwatch gingen afgelopen weekend niet open door een technisch mankement. Vervolgens is besloten om de gordels kapot te snijden, zodat de bezoekers de attractie konden verlaten.

Dat bevestigt een woordvoerster van Toverland aan Looopings. Dragonwatch is een 40 meter hoge parachute tower van de Liechtensteinse fabrikant Intamin. Bezoekers nemen plaats in gondels die 17 meter omhoog worden gebracht. Vervolgens kunnen ze van het uitzicht genieten. De opening vond ruim een week geleden plaats, op zaterdag 1 juli.

Sindsdien traden al vaker kinderziektes op bij het openen van de gordels. Toen de riempjes bij één rij met drie zitplaatsen zondag helemaal niet meer open wilden, kozen medewerkers voor de rigoureuze oplossing. De stoeltjes in kwestie worden voorlopig niet gebruikt. Er is met tape een kruis aangebracht op de gondel.



Besteld

"De nieuwe riempjes zijn besteld en worden zo snel mogelijk geïnstalleerd, zodat we deze drie stoelen weer in gebruik kunnen nemen", vertelt de voorlichtster. In de tussentijd blijft Dragonwatch gewoon operationeel met de resterende 33 zitplaatsen.