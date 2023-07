Speelpark Sprookjeshof

Nieuwe eigenaar en nieuw elan voor Drents attractiepark Sprookjeshof

Het Drentse pretpark Sprookjeshof heeft een nieuwe eigenaar. Enkele maanden geleden werd het attractiepark in Zuidlaren overgenomen. Ook is er een nieuwe parkmanager aangesteld. De komende maanden en jaren ligt de focus op het wegwerken van achterstallig onderhoud en het toevoegen van nieuwe elementen.

Speelpark Sprookjeshof is sinds afgelopen voorjaar eigendom van Vincent en Lois van Nie. Het echtpaar heeft de sporen verdiend in de horecawereld. Op dit moment runt het koppel Brasserie Joost in Zuidlaren. "Zij kwamen hier als gasten binnen en dachten: dit kan toch veel beter?", vertelt de nieuwe manager Dennis Schuster aan Looopings. "Heel toevallig ontdekten ze dat het park te koop stond."

Toen er een akkoord bereikt was over de overname, kon het renoveren beginnen. "De laatste paar maanden zijn al heel veel veranderingen doorgevoerd", aldus Schuster. Veel speeltoestellen deden het niet meer. "Het was een zwaar verouderd sprookjespark met veel achterstallig onderhoud. Dat zijn we nu allemaal aan het aanpakken."



Hans en Grietje

De laatste grote investering van de vorige eigenaar was het vervangen van het sprookje van Hans en Grietje in 2021. "Het heeft veel geld gekost, maar naar ons idee leverde het weinig op." De nieuwe directie slaat dan ook een andere weg in.



Komende week moet een palenparcours gerealiseerd worden. Enkele weken later wordt naar verwachting het grootste springkussen van Noord-Nederland geïnstalleerd. "Het is de eerste in zijn soort", weet Schuster. Voor 2024 staat de komst van een waterspeelplaats met fonteinen op de planning, een zogeheten spray park.



Kinderen geweigerd

Het grote restaurant van Sprookjeshof is enkele jaren geleden opgeknapt. Sindsdien heette het etablissement 't Hof van Zuidlaren. De nieuwe eigenaren merken echter dat het chique concept niet aansloot bij de doelgroep van het aangrenzende park. "Kinderen werden er bijvoorbeeld geweigerd omdat ze te veel lawaai zouden maken."



Daarom zal het restaurant opnieuw een transformatie ondergaan, zodat de locatie beter bij het park past. "Het moet echt een interactief kinderparadijs worden, waar je kinderfeestjes kunt organiseren in de stijl van ridders en prinsessen." De locatie gaat waarschijnlijk begin 2024 weer open.



Evenementen

Achter de schermen wordt gewerkt aan een tienjarenplan voor het pretpark, waarbij ook aandacht is voor evenementen. "Uiteindelijk willen we weer een belangrijke grote speler in de regio worden", zegt de manager.



"Iedereen kent Sprookjeshof, maar het park was enigszins in verval geraakt. Nu gaat het weer de positieve kant op, met nieuwe energie en een frisse blik." De reacties zijn hoopgevend, merkt Schuster. "Gasten laten weten dat ze heel erg tevreden zijn met de weg die nu is ingeslagen."