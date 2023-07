Walibi Belgium

Storm in Walibi Belgium: dak ingestort door gevallen tak

In Walibi Belgium is zaterdagmiddag schade ontstaan door een zware storm. Een grote tak brak af en kwam terecht op het dak van een wachtrij. De overkapping stortte daardoor in, melden ooggetuigen aan de Belgische zender RTL.

Het voorval vond plaats bij de wachtrij van lanceerachtbaan Psyké Underground. Er vielen geen gewonden, bevestigt een Walibi-woordvoerster. Na het incident was de rollercoaster tijdelijk gesloten. Vandaag kon de attractie weer in gebruik genomen worden.

Delen van België werden zaterdag opgeschrikt door een zomerstorm, die hier en daar voor problemen zorgde. Walibi Belgium heeft slechte ervaringen met noodweer. In de zomer van 2021 moest het attractiepark gesloten worden in verband met overstromingen. Vervolgens bleven de poorten tweeënhalve maand dicht voor reparaties.