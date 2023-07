Efteling

Video: Efteling laat snurkgeluiden horen als reus uit Fata Morgana niet actief is

De Efteling heeft een slimme manier gevonden om de reus bij Fata Morgana geloofwaardig te laten rusten. Het personage uit de beroemde vaartocht verschijnt 's zomers als een enorme marionet op het plein bij de attractie. Wanneer de pop niet actief is, zijn sinds kort snurkgeluiden te horen.

Daardoor wordt de illusie gewekt dat de reus wel degelijk leeft, ook al is er niemand aanwezig om de marionet te bedienen. De slaapgeluiden zijn gemixt met de Fata Morgana-soundtrack in het gebied. Als Djinn slaapt, staat hij roerloos achter een rij plantenbakken in een hoek van het plein.

De reus is nog het hele zomerseizoen - tot en met zondag 3 september - dagelijks te ontmoeten in de Efteling. Bezoekers kunnen een praatje met de gigant maken. Ook worden ze uitgenodigd voor een foto. Wachters zijn aanwezig om Djinn als het ware in bedwang te houden.