Diergaarde Blijdorp - Rotterdam Zoo

Giraf staat in de file richting Blijdorp: Rijkswaterstaat grijpt in

Rijkswaterstaat is vrijdagmiddag een giraf te hulp geschoten. Het dier werd in een vrachtwagen getransporteerd richting Diergaarde Blijdorp. Op weg naar de Rotterdamse dierentuin stond de wagen echter lang in de file. Door de hoge temperatuur dreigde de giraf oververhit te raken.

Daarom heeft een weginspecteur van Rijkswaterstaat het bijzondere transport over de vluchtstrook begeleid. De truck met de giraf werd rond 16.50 uur opgepikt op snelweg A17. Vervolgens bracht men het dier tot aan de Moerdijkbrug bij de A16.

"Vanwege de warmte staken we onze nek uit", schrijft Rijkswaterstaat in een lollig bericht op Twitter. "Nu is het wachten op een hoogtemelding bij de Drechttunnel." Op de A17 staan de laatste tijd veel files door het afsluiten van de Haringvlietbrug. Die is acht weken dicht voor onderhoud.