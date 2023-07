Avonturenpark Hellendoorn

Avonturenpark Hellendoorn presenteert pin van duistere achtbaan Rioolrat

Avonturenpark Hellendoorn komt met een bijzonder souvenirtje voor fans van de donkere achtbaan Rioolrat. De iconische rollercoaster heeft voortaan een eigen pin, gebaseerd op het eerste karretje van de achtbaantrein. Daarop zit een huiveringwekkende rat met een pook in zijn handen.

Sinds de opening in 1996 heeft de Rioolrat een cultstatus verworven onder pretparkliefhebbers. De attractie bestaat uit een wandeling door een duister riool met doodlopende gangen en watereffecten, gevolgd door een donker ritje met een topsnelheid van 45 kilometer per uur. Daarbij gaat de trein ook heel kort naar buiten.

27 jaar na de opening besloot Avonturenpark Hellendoorn Rioolrat-fans en verzamelaars te verblijden met een nieuwe pin. "Deze exclusieve pin is een eerbetoon aan de legendarische achtbaan", laat het park weten. Bezoekers kunnen het souvenirtje voor 7,95 euro aanschaffen in de winkel van Hellendoorn. Daarnaast is de pin online verkrijgbaar via Pretparkwinkel.nl.



Vekoma

Bij de opening was de Rioolrat de enige overdekte achtbaan in Nederland. De 305 meter lange baan werd gefabriceerd door het Nederlandse bedrijf Vekoma. Tussen 1991 en 1995 huisvestte Hellendoorn al een andere achtbaan met dezelfde naam. Die was afkomstig van de Duitse firma Zierer.